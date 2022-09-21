Новым CEO Warner Music станет покидающий YouTube топ-менеджер Роберт Кинкл

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Warner Music Group Corp планирует назначить главным исполнительным директором топ-менеджера YouTube (принадлежит Alphabet Inc.) Роберта Кинкла, ранее объявившего об уходе из компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Кинкл заменит на посту главы Warner Music, одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, Стива Купера, который в 2023 году уйдет со своего поста. Купер возглавлял YouTube в течение 11 лет.

52-летний Кинкл, занимавший должность директора по развитию YouTube, объявил о своем уходе из компании в конце августа. CEO YouTube Сьюзен Войжитски заявила тогда, что он останется в компании до 2023 года, чтобы "обеспечить ровный переход руководства и завершить ключевые проекты".

За годы работы Кинкла в YouTube компания превратилась в рекламного гиганта и стала одним из ключевых источников прибыли для Alphabet, отмечает WSJ.

Акции Warner Music прибавляют в цене 2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 40%.