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Новым CEO Warner Music станет покидающий YouTube топ-менеджер Роберт Кинкл

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Warner Music Group Corp планирует назначить главным исполнительным директором топ-менеджера YouTube (принадлежит Alphabet Inc.) Роберта Кинкла, ранее объявившего об уходе из компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

ЭкономикаКлючевой топ-менеджер YouTube Роберт Кинкл покинет свой постКлючевой топ-менеджер YouTube Роберт Кинкл покинет свой постЧитать подробнее

Кинкл заменит на посту главы Warner Music, одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, Стива Купера, который в 2023 году уйдет со своего поста. Купер возглавлял YouTube в течение 11 лет.

52-летний Кинкл, занимавший должность директора по развитию YouTube, объявил о своем уходе из компании в конце августа. CEO YouTube Сьюзен Войжитски заявила тогда, что он останется в компании до 2023 года, чтобы "обеспечить ровный переход руководства и завершить ключевые проекты".

За годы работы Кинкла в YouTube компания превратилась в рекламного гиганта и стала одним из ключевых источников прибыли для Alphabet, отмечает WSJ.

Акции Warner Music прибавляют в цене 2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 40%.

Warner Music
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