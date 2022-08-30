"Уралхиммаш" увеличил полугодовую прибыль по МСФО в девять раз
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа "Уралхиммаш" в январе-июне 2022 года получила 622,68 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что в 8,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в консолидированной отчетности компании.
Выручка выросла на 41% - до 4,97 млрд рублей. При этом большая ее часть получена от реализации атомного оборудования - 1,3 млрд рублей (рост в 3,6 раза), нефтегазохимического оборудования - 2,1 млрд рублей (рост на 1%). Выручка от продажи теплового и емкостного оборудования составила 600,9 млн рублей (рост в 1,9 раза), спецстали - 522,3 млн рублей (рост в 1,4 раза), от продажи теплоэнергии - 320,5 млн рублей (рост на 7,7%).
Себестоимость увеличилась на 17,3%, до 3,56 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла в 2,9 раза, операционная - в 4,9 раза.
Основные финансовые показатели группы "Уралхиммаша" (в тыс. рублей):
|I полугодие 2022г
|I полугодие 2021г
|Динамика
|Выручка
|4 971 821
|3 527 434
|+40,9%
|Себестоимость продаж
|3 559 924
|3 035 066
|+17,3%
|Валовая прибыль
|1 411 897
|492 368
|+2,9 раза
|Операционная прибыль
|1 071 221
|218 442
|+4,9 раза
|Прибыль до налогообложения
|633 386
|86 495
|+7,3 раза
|Чистая прибыль
|622 676
|70 574
|+8,8 раза
ПАО "Уралхиммаш" выпускает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года завод перешел под управление специально созданной УК "УЗХМ". Ее стратегическим партнером является Газпромбанк.
В промежуточную отчетность по МСФО группы вошли четыре дочерние компании: ООО "Химмаш Энерго", ООО "Капитал Химмаш", ООО "Глазовский завод "Химмаш" и ООО "Уральский металлургический завод".