"Уралхиммаш" увеличил полугодовую прибыль по МСФО в девять раз

Выручка выросла на 41% - до 4,97 млрд рублей. При этом большая ее часть получена от реализации атомного оборудования - 1,3 млрд рублей (рост в 3,6 раза), нефтегазохимического оборудования - 2,1 млрд рублей (рост на 1%). Выручка от продажи теплового и емкостного оборудования составила 600,9 млн рублей (рост в 1,9 раза), спецстали - 522,3 млн рублей (рост в 1,4 раза), от продажи теплоэнергии - 320,5 млн рублей (рост на 7,7%).

Себестоимость увеличилась на 17,3%, до 3,56 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла в 2,9 раза, операционная - в 4,9 раза.

Основные финансовые показатели группы "Уралхиммаша" (в тыс. рублей):

I полугодие 2022г I полугодие 2021г Динамика Выручка 4 971 821 3 527 434 +40,9% Себестоимость продаж 3 559 924 3 035 066 +17,3% Валовая прибыль 1 411 897 492 368 +2,9 раза Операционная прибыль 1 071 221 218 442 +4,9 раза Прибыль до налогообложения 633 386 86 495 +7,3 раза Чистая прибыль 622 676 70 574 +8,8 раза

ПАО "Уралхиммаш" выпускает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года завод перешел под управление специально созданной УК "УЗХМ". Ее стратегическим партнером является Газпромбанк.

В промежуточную отчетность по МСФО группы вошли четыре дочерние компании: ООО "Химмаш Энерго", ООО "Капитал Химмаш", ООО "Глазовский завод "Химмаш" и ООО "Уральский металлургический завод".