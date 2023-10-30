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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

"Уралхиммаш" после 60 лет перерыва возобновит выпуск резервуаров для криогазов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - АО "Уралхиммаш" (Свердловская область, находится под управлением УК "УЗХМ") планирует возобновить выпуск оборудования с применением низкотемпературной стали для хранения СПГ, жидкого водорода и других продуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Выпуск такого оборудования прекратился в связи с завершением строительства соответствующих объектов на космодромах "Байконур" и "Плесецк". В настоящее время имеется интерес ряда российских компаний к применению аналогичного оборудования в проектах производства водорода и СПГ. В связи с этим планируется возобновление выпуска оборудования при наличии соответствующих заказов", - сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что речь идет о производстве двустенных криогенных шаровых резервуаров.

"Уралхиммаш" выпускал эту продукцию в советское время для хранения на космодромах компонентов ракетного топлива при низких температурах.

Строительство космодрома "Байконур" (Казахстан) началось в 1955 году, пуск первой ракеты-носителя состоялся в 1957 году. Космодром "Плесецк" (Архангельская область) строили с 1957 года, запуск первого космического аппарата прошел в 1966 году.

"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года предприятие перешло под управление специально созданной УК "УЗХМ".

Уралхиммаш Свердловская область УЗХМ
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