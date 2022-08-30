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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

КТК передумал оспаривать взыскание 5,3 млрд рублей по иску Росприроднадзора

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" в установленный законом срок не обратился в кассационный суд с жалобой на решения судов предыдущих инстанций о взыскании 5,285 млрд рублей за вред, причиненный Черному морю в результате разлива нефти на морском терминале компании в августе 2021 года.

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"Кассационная жалоба от "Каспийского трубопроводного консорциума" в установленный законом срок в Арбитражный суд Краснодарского края не поступала", - сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

По закону, кассационные жалобы подаются в кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции. Срок подачи кассационной жалобы по данному делу истек 22 августа.

В консорциуме воздержались от комментариев.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле полностью удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с компании 5,285 млрд рублей ущерба от разлива на морском терминале. 23 июня 15-й арбитражный апелляционный суд подтвердил данное решение, отклонив жалобу КТК. В конце июня консорциум выплатил в бюджет соответствующую сумму, заявив о намерении и дальше оспаривать решение суда.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Черное море Росприроднадзор Арбитраж Краснодарского края
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