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Казахстан прогнозирует полное возобновление работы КТК в октябре

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновит работу в полноценном режиме в октябре, надеется министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Как известно, на сегодня на КТК из трех ВПУ (выносное причальное устройство - ИФ) работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре текущего года", - сказал Акчулаков на заседании правительства во вторник.

Он также отметил, что за январь-сентябрь 2022 года экспорт нефти составил 46,8 млн тонн нефти или 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и подходящей погоды замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в консорциуме.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Казахстан КТК
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