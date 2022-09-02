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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Аргентина изучит возможность построить с Petronas терминал для экспорта СПГ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Аргентина изучит возможность строительства на побережье Атлантического океана терминала для экспорта сжиженного природного газа. Для этого государственная нефтегазовая компания YPF подписала меморандум с малазийской Petronas.

Компании могут также привлечь третьи стороны к реализации этого плана, поскольку его стоимость довольно высока - около $10 млрд, отметил председатель YPF Пабло Гонзалез. В рамках проекта планируется также построить трубопровод протяженностью 600 км от сланцевого месторождения Вака Муэрта.

У Petronas уже есть опыт работы в Аргентине: малазийская компания добывает нефть на Вака Муэрта уже четыре года. Однако проект терминала СПГ представляет собой более трудноосуществимую инициативу. Если сотрудничество двух компаний пойдет по плану, они смогут приступить к экспорту СПГ только через шесть лет. В мае YPF сообщала, что проводит концептуальный анализ проекта, но до начала строительства терминала еще долго.

Как ожидается, на первоначальных этапах Аргентина сможет экспортировать через проектируемый терминал до 5 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем мощность объекта смогут довести до 25 млн тонн в год.

А пока YPF и Petronas предстоит вложить десятки миллионов долларов в изучение проекта, прежде чем принять окончательное инвестиционное решение, заявили источники Bloomberg. Если проект получит одобрение, партнеры, вероятнее всего, выделят какую-то часть денег из своих средств, а оставшуюся покроют за счет долгосрочных контрактов и стороннего финансирования.

Пока не ясно, кто еще захочет поучаствовать в строительстве терминала, но в прошлом Pan American Energy изъявляла желание сформировать консорциум для экспорта СПГ из Аргентины.

Аргентина Малайзия YPF Petronas Вака Муэрта
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