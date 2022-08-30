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Рост заимствований по кредитным картам в Британии в июле был максимальным за 17 лет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В июле британские потребители увеличили объем заимствований по кредитным картам максимальными темпами за 17 лет на фоне роста стоимости жизни, показали данные Банка Англии.

Объем заимствований по кредитным картам в июле увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом, темпы роста стали максимальными с октября 2005 года.

По данным Банка Англии, британцы взяли потребительские кредиты на сумму 1,4 млрд фунтов стерлингов в прошлом месяц.

Объем заимствований вырос, несмотря на то, что ставка по новым персональным кредитам увеличилась на 19 базисных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем составив 6,89%.

Рост заимствований, как правило, связывают с расходами потребителей на товары и услуги, не относящиеся к категории первой необходимости. Между тем на фоне рекордно высокой инфляции данные могут указывать на то, что потребители берут новые кредиты, чтобы сохранить привычный уровень жизни, пишет Financial Times.

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, сообщило ранее Национальное статистическое управление (ONS) страны, после роста инфляции в июне на 9,4% июльский рост оказался максимальным более чем за 40 лет.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания, отметили в ONS. По данным управления, последний раз столь высокий уровень инфляции в стране был зафиксирован в феврале 1982 года, когда инфляция в январе достигла пика почти в 11% и опустилась до 6,5% к декабрю.

По словам главного экономиста UBS Global Wealth Management Пола Донована, потребители стали осторожнее в отношении трат, опасаясь дальнейшего роста цен на энергоносители, однако они не сокращают расходы настолько, чтобы избежать необходимости брать кредиты.

ONS Великобритания Банк Англии UBS Global Wealth Management Пол Донован
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