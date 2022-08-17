Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 9,8%.

Потребительские цены выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца после роста на 0,8% в июне. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,4%.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания, отмечают в ONS. Согласно данным управления, последний раз столь высокий уровень инфляции в стране был зафиксирован в феврале 1982 года. В том году инфляция в январе достигла пика почти в 11% и опустилась до 6,5% к декабрю.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в июле повысились на 6,2% в годовом выражении и на 0,3% относительно предыдущего месяца. В июне их подъем составил соответственно 5,8% и 0,4%.

Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 12,3% в годовом выражении после роста на 11,8% месяцем ранее. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 0,9%, так же как в июне.