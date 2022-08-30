Российские компании не отказываются от ESG-отчетов, но видят изменение спроса. Обзор

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские компании, публиковавшие в прошлые годы нефинансовую отчетность, продолжили делать это и в 2022 году – несмотря на ограничения на раскрытие информации и уход многих из них с мировых бирж.

В частности, уже опубликовали отчеты об устойчивом развитии за прошлый год, а также намерены делать это в будущем "Вымпелком" (входит в VEON), VK, "Московская биржа", МТС, НЛМК, Polymetal, "Полюс", "Русагро", "Северсталь", "Русал", АФК "Система", X5 Retail, "Яндекс", "ФосАгро" и другие.

Вечные вопросы

Мнения представителей компаний относительно того, как именно изменилась потребность в ESG-данных, разделились.

"Мы понимаем, что спрос на ESG-информацию в данный момент уступает более насущным экономическим и правовым вопросам. Однако такие темы, как декарбонизация, безопасность производства, права человека, социальные и экологические инвестиции уже стали новой нормой в диалоге между компанией и заинтересованными сторонами", - сказала директор по устойчивому развитию Polymetal Дарья Гончарова. По ее словам, компания видит "повышенный запрос на прозрачность и открытость, как это обычно происходит в кризисные времена".

По мнению исполнительного вице-президента по устойчивому развитию АФК "Система" Виктории Блатовой, активность спроса на нефинансовую отчетность со стороны зарубежных инвесторов снизилась.

Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норильского никеля" Михаил Боровиков согласен, что интерес к ESG-повестке в последнее время "заметно ослаб", поскольку на первый план вышли более насущные проблемы. "Стало меньше запросов на встречи и звонки, международные ESG-агентства перестали рейтинговать российские компании. Соответственно, прекратилось взаимодействие с ними, - сказал он. - Тем не менее, мы видим интерес к вопросам социальной повестки".

"Снизился запрос со стороны зарубежных потребителей в связи с ограничениями у иностранных акционеров торговать ценными бумагами российских компаний, а у рейтинговых агентств – оценивать российские компании", - отмечает директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию ГК "Русагро" Светлана Шакарян.

В страховых компаниях тема внедрения принципов ESG "уступает по актуальности целому ряду других злободневных тем, связанных с текущей деятельностью страховщиков в новых условиях и требующих постоянного внимания участников рынка", констатирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков Элла Платонова.

В МТС же считают, что интерес к ESG-повестке со стороны заинтересованных сторон не ослабел. "ESG-повестка в целом перестала быть для компаний вопросом выбора", - сказала директор МТС по связям с инвесторами Полина Угрюмова. Стейкхолдеры хотят знать о социальных инвестициях компании, об экоинициативах, ответственном ресурсопользовании и наработках в области углеродного менеджмента (E и S). У зарубежных стейкхолдеров, как правило, фокус на вопросах, связанных с экологией и ответственным управлением (E и G).

Представитель X5 считает, что интерес к ESG в России сохраняется и даже растет, кроме того вопросам устойчивого развития все больше внимания уделяет государство.

Менеджер по устойчивому развитию VK Ксения Топоркова также уверена, что тема сохраняет и наращивает свою актуальность. ESG помогает наладить взаимодействие между бизнес-юнитами компании и внешними партнерами, нефинансовая отчетность является системой самооценки бизнеса. "Пользователи по-прежнему активно озабочены темами экологии, развития регионов, защиты прав человека и другими ESG-принципами", - констатирует она.

В "Вымпелкоме" видят усиление внимания к отчетности и в целом реализации ESG-повестки с точки зрения вклада в реализацию национальных проектов, приверженность принципам ESG остается важным аспектом корпоративной репутации и составляющей HR-бренда. "Влияние ESG-проектов на лояльность потребителей остается на высоком уровне - люди ожидают от брендов шагов и программ, предполагающих поддержку и вклад в позитивные изменения, и благодарны за усилия по поддержанию качества жизни и решение социальных задач", - сказала руководитель по устойчивому развитию компании Евгения Чистова.

По мнению представителя НЛМК, внутренний спрос на ESG информацию вырос, что объясняется желанием игроков на рынке заполнить лакуны, образовавшиеся с уходом западных рейтинговых агентств.

Потребность в информации об устойчивом развитии и ESG по-прежнему высокая, говорит представитель "ФосАгро". По его словам, компания постоянно получает запросы на выступления и предоставление комментариев по вопросам ESG.

"Яндекс" считает важным оставаться прозрачными для пользователей и партнеров. Компания фиксирует много запросов о том, как она поддерживает сотрудников, не передумала ли развивать конкретные сервисы, не отказывается ли от образовательных программ и программ системной благотворительности.

"Спрос на ESG-информацию был, в первую очередь, снижен со стороны ведущих международных ESG-агентств, которые в этом году прекратили анализ и рейтингование российских эмитентов, - сказал руководитель направления устойчивого развития "Московской биржи" Максим Кочетков. - При этом остальные группы потребителей информации об устойчивом развитии - российские и зарубежные инвесторы и регуляторы - не только сохранили, но и увеличивают спрос на такую информацию. В частности, Банк России уже выпустил соответствующие рекомендации для инвесторов, эмитентов и членов советов директоров. Также регулятор обозначил ряд направлений совершенствования повестки устойчивого развития на ближайшие три года в рамках документа "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".

В "Северстали" отметили, что в России уже есть законодательные нормы, которые обязывают бизнес отчитываться о ESG-показателях, в частности, выбросах парниковых газов. "Что касается спроса на ESG-информацию "из внешнего мира", прежде он создавался в первую очередь международными инвестфондами и ESG-рейтингами. В настоящий момент международные инвесторы не имеют доступа к ценным бумагам российских компаний, а большинство международных рейтингов в сфере устойчивого временно приостановили оценку российского бизнеса", - констатировала руководитель пресс-службы Анастасия Мишанина.

Несмотря на уход некоторых международных провайдеров в сфере ESG, в частности рейтинговых агентств и аудиторов, компании, согласно опросу, в той или иной форме продолжают сотрудничать с большинством специализированных международных агентств и не чувствуют дефицита услуг в сфере устойчивого развития. Все чаще эмитенты опираются при этом на российских провайдеров, которые успели заметно нарастить экспертизу в последние годы.

ESG-раскрытие

"Интерфакс" поинтересовался у эмитентов, как они видят перспективы развития систем раскрытия информации.

Виктория Блатова из АФК "Система" считает, что существует потребность в стандартизации и цифровизации сбора нефинансовых данных, повышении их сопоставимости.

Директор Центра ESG МТС Юрий Савельев сказал, что для широкого пула заинтересованных лиц удобнее единые публичные ресурсы, где доступна и стандартная, и нефинансовая отчетность, тем более что многие компании уже публикуют нефинансовые данные в интегрированных отчетах на сервисах раскрытия информации. "Такие комплексные платформы, в том числе позволят выстроить единую понятную систему для ESG-оценки компаний и их вклада в устойчивое развитие", - сказал Савельев.

"Публикация и нефинансового, и основного годового отчета на одних ресурсах помогает комплексно получать информацию о компании", - согласны в X5. "Создание общей базы данных финансовой и нефинансовой отчетности может служить подспорьем для людей, интересующихся состоянием компании", - прокомментировали в НЛМК. Михаил Боровиков из "Норникеля" также высказался за развитие единых публичных ресурсов, где доступна и стандартная, и нефинансовая отчетность.

"В последнее время наблюдается тренд на сближение финансовой и нефинансовой отчeтности. Ресурсы, которые позволяют увидеть отчeтность многих компаний одновременно, вероятно, могут быть полезными для пользователей отчeтности", - считают в "ФосАгро".