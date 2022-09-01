В "Газпроме" объяснили, что климатическая стратегия РФ строится на природном газе

Политика декарбонизации Европы имеет экономические цели, считают в компании

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Природный газ является для России инструментом достижения целей снижения нагрузки на окружающую среду, заявил на Татарстанском нефтегазохимическом форуме зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин.

"Природный газ является естественным конкурентным преимуществом России, которое может содействовать достижению климатических целей. Реализация программы газоснабжения, развитие рынка газомоторного топлива обеспечивают все большее снижение углеродоемкости российской энергетики. Наш путь к снижению негативного воздействия на климат - это экологизация промышленности и транспорта, повышение энергоэффективности, рациональное природопользование, а не искусственные квоты, рынки виртуальных единиц, штрафы", - сказал он.

Зампред "Газпрома" назвал российский трубопроводный газ одним из самых экологичных способов доставки газа в ЕС, а углеродный след поставок СПГ из США - одним из самых высоких.

"Но он предлагается как альтернатива трубопроводных поставок. Затраты энергии на сжижение и транспортировку значительно больше, а если речь идет о сланцевом газе - добавляются большие выбросы метана. Выбросы метана при добыче газа в США в 18 раз выше, чем при добыче российского природного газа. Увеличение поставок СПГ из США привело к увеличению выбросов в первом полугодии 2022 года на 13 млн тонн СО2-эквивалента", - сказал Аксютин и добавил, что каждая минута простоя газопровода "Северный поток 2" - это дополнительные 8 тонн СО2 в связи с поставками газа по другим углеродоемким трубопроводным маршрутам.

Проводимая в ЕС политика декарбонизации, по мнению топ-менеджера "Газпрома", "имела экономические цели: ослабление зависимости от импорта углеводородов и продвижение энергетических моделей на основе европейских разработок".

Декарбонизация продвигается странами - импортерами ископаемых ресурсов, а наиболее амбициозные цели ставят перед собой европейские энергетические компании с ограниченным запасом углеводородов, заявил он.

"В западных странах последовательно создавалась международная система финансовых, инвестиционных, рейтинговых институтов, которые подталкивали ТЭК к так называемому энергопереходу. Эта группа структур по раскрытию связанной с климатом финансовой информации (инвестиционный климатический рейтинг CDP, "Инициатива научных климатических целей" и другие) сформировала эффект "паутины", в которую последовательно затягивали энергетические компании, создавая соответствующее общественное и политическое давление", - сказал Аксютин.

Он упомянул предложенную ЕК инициативу введения обязательств по декларированию выбросов метана и добавил, что "игнорирование верифицированных данных" говорит об отсутствии перспектив "справедливой оценки метанового следа поставок российского газа".