"Газпром" может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие.

Совет директоров "Газпрома" во вторник в заочной форме принимает решение о созыве внеочередного собрания по этому вопросу.

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2021 году. Одновременно было решено о единовременном увеличении для "Газпрома" в 2022 году налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа примерно на ту же величину, что планировалось направить на дивиденды – 1,4 трлн рублей.

В конце августа истекает срок раскрытия публичными компаниями отчетности по международным стандартам (является основной для калькуляции расчета дивидендов "Газпрома"). В то время как одни компании отрасли отказывались от публикации отчета, другие публиковали отчетность. "Газпром" пока не сообщал о планах публикации полугодовых результатов.