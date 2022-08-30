Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

"Газпром" может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие.

Совет директоров "Газпрома" во вторник в заочной форме принимает решение о созыве внеочередного собрания по этому вопросу.

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2021 году. Одновременно было решено о единовременном увеличении для "Газпрома" в 2022 году налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа примерно на ту же величину, что планировалось направить на дивиденды – 1,4 трлн рублей.

В конце августа истекает срок раскрытия публичными компаниями отчетности по международным стандартам (является основной для калькуляции расчета дивидендов "Газпрома"). В то время как одни компании отрасли отказывались от публикации отчета, другие публиковали отчетность. "Газпром" пока не сообщал о планах публикации полугодовых результатов.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

ФАС с предписанием одобрила сделки VK и "Яндекса" по "Новостям", "Дзену" и Delivery Club

ФАС с предписанием одобрила сделки VK и "Яндекса" по "Новостям", "Дзену" и Delivery Club

"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" с 4:00 31 августа по 4:00 3 сентября

"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" с 4:00 31 августа по 4:00 3 сентября

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Exxon допускает подачу иска к правительству России из-за ситуации с "Сахалином-1"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Неплатежи поставщикам в экономике РФ остаются на низком уровне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });