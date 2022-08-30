"Газпром" собирается выплатить промежуточные дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию

Это почти столько же, сколько компания не выплатила за 2021 год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие. Совет директоров "Газпрома" во вторник в заочной форме принял решение о созыве внеочередного собрания по этому вопросу.

Собрание пройдет 30 сентября в заочной форме.

Совет рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие 51,03 рубля на акцию. Вместе это составит 1,208 трлн рублей.

Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, – 11 октября 2022 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 24 октября 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 15 ноября 2022 года.

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2021 году (рекомендация совета директоров - 52,53 руб./акция). Параллельно было принято решение о единовременном увеличении для "Газпрома" в 2022 году налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа примерно на ту же величину, что планировалось направить на дивиденды - 1,244 трлн рублей. Это вызвало депрессию на российском фондовом рынке и обвал акций "Газпрома".

Комментарий "Газпрома"

"Газпром" распространил комментарий заместителя Председателя Правления "Газпрома" Фамила Садыгова, который заявил: "Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года Группа "Газпром" продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений".

Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб., сообщил Садыгов. Прибыль за первое полугодие 2021 года была 968,498 млрд рублей.

"После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей Дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб. (2,416 трлн рублей - ИФ)", - привел он данные официальной калькуляции.

"Принимая во внимание уверенные финансовые результаты и значительный запас ликвидности на балансе, Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров проголосовать за выплату дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 года, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за этот период. В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей Дивидендной политики и предлагать Совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли", - заверил он.