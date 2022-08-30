Несогласным с реорганизацией Россетей "недружественным" миноритариям для выкупа придется обратиться в Минэнерго

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Меры капитального контроля, введенные российскими властями в ответ на беспрецедентно жесткие санкции, усложнили не только сделки между компаниями и банками, но и рутинные корпоративные процедуры – такие, как выкуп акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией АО.

Дополнительные шаги придется предпринять акционерам ПАО "Россети" из юрисдикций, входящих в список недружественных, которые не согласны с предстоящей реорганизацией компании или не примут участия в голосовании по этому вопросу. Холдинг уведомил акционеров, что миноритарии из "недружественных" стран смогут воспользоваться правом выкупа только через обращение в Минэнерго.

Минэнерго, в свою очередь, вынесет эти вопросы на рассмотрение подкомиссии при правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, говорится в уведомлении "Россетей".

"Согласно решению подкомиссии акционеры ПАО "Россети", являющиеся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, которые проголосуют на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Россети" "против" принятия решения по вопросу о реорганизации или не примут участия в голосовании по данному вопросу и желающие воспользоваться правом требования выкупа принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Закона об акционерных обществах по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Россети", должны обратиться с запросами на выдачу разрешения в Минэнерго России, которое вынесет вопросы на рассмотрение подкомиссии", - говорится в уведомлении для акционеров.

Согласно документу, речь идет о миноритариях, связанных со странами, совершающими "недружественные действия", в том числе, речь идет о гражданстве, месте регистрации, преимущественного ведения хозяйственной деятельности. Также этот порядок затронет акционеров, которые "находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".

Реорганизация Россетей и допэмиссия

Как сообщалось, ФСК планирует присоединить к себе материнскую ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

В начале августа в рамках этой сделки совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал внеочередному собранию акционеров увеличить акционерный капитал компании на 1,75 трлн обыкновенных акций номиналом 50 копеек каждая. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд руб.

Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС".

При этом после реорганизации доля участия РФ в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

Сейчас ПАО "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

Внеочередное собрание акционеров ФСК по этому вопросу состоится 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).