Акционеры "Россетей" согласовали присоединение к ФСК

Ассоциация профессиональных инвесторов рекомендовала акционерам обеих компаний голосовать против

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Россети" на внеочередном собрании в минувшую пятницу согласовали реорганизацию в виде присоединения к ПАО "ФСК ЕЭС", сообщил холдинг.

Против реорганизации было подано 1 527 488 992 голоса, что соответствует примерно 0,83% от общего числа голосов участников собрания. Воздержались 0,23% (422 751 729 голосов). Не голосовали - 42 364 голоса.

Всего в собрании приняли участие владельцы акций 184 136 601 111 голосов, или 91,6545% от их общего числа. Поддержали решение о реорганизации 98,94% голосов.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список имевших право на участие в собрании, составляет 200 903 014 525. Соответственно, не приняли участия в голосовании лица, обладающие 16 766 413 414 голосов.

По закону об АО, несогласные с реорганизацией или те акционеры, кто не принял участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу. Учитывая количество проголосовавших "против", не голосовавших и не явившихся на собрание в принципе, этим правом смогут воспользоваться владельцы акций, на которые приходятся 18 293 944 770 голосов.

В сообщении "Россетей" нет разбивки по голосам, относящимся к привилегированным и обыкновенным акциям. Как сообщалось, ранее цена выкупа у несогласных с реорганизацией "Россетей" была определена 0,6058 рубля за обыкновенную акцию и 1,273 рубля за "преф".

Уставный капитал компании составляет 200 903 014 525 акций номиналом 1 рубль, включая 198 827 865 141 обыкновенную и 2 075 149 384 привилегированные акции.

Ассоциация профессиональных инвесторов рекомендовала акционерам и ФСК, и "Россетей" голосовать против реорганизации, считая проведенную оценку активов для реорганизации непрозрачной.

В предстоящей реорганизации помимо "Россетей" речь идет о присоединении к ФСК и других структур: АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

Во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети". Но с 15 сентября в связи с реорганизацией досрочно прекратились соответствующие полномочия "Россетей".

Присоединение будет осуществлено через допэмиссию на 1,75 трлн обыкновенных акций ФСК номиналом 50 копеек каждая (ее также согласовали акционеры ФСК на ВОСА - ИФ). Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд рублей. Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Россети", обыкновенных акций АО "ДВЭУК-ЕНЭС", привилегированных акций типа А ОАО "Томские магистральные сети" в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС".

При этом после реорганизации доля участия государства в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети страны. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V. Сейчас ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

В случае с "Россетями" выкуп у несогласных осложняется фактором "недружественных" нерезидентов. Холдинг предупредил, что акционеры из юрисдикций, входящих в список недружественных, которые не согласны с предстоящей реорганизацией компании или не примут участия в голосовании, воспользоваться правом выкупа смогут только через обращение в Минэнерго. Профильное ведомство, в свою очередь, вынесет эти вопросы на рассмотрение подкомиссии при правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.