Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Россия одобрила ее участие в новом операторе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило участие японской компании Mitsui в новом, российском операторе проекта "Сахалин-2".

Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Mitsui & Co., Ltd уведомила о согласии принять в собственность долю 12,5% в российском ООО "Сахалинская Энергия" пропорционально такой же доле в капитале прежнего оператора - бермудской Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Непосредственным собственником доли будет MIT SEL Investment Ltd (Дубай, ОАЭ) - стопроцентная дочерняя компания Mitsui & Co., Ltd. (доля Mitsui в Sakhalin Energy была оформлена через нидерландскую Mitsui Sakhalin Holdings B.V.).

"ООО "Сахалинская Энергия" подготовить необходимые документы для передачи указанной доли в уставном капитале этого общества компании MIT SEL Investment Ltd", - также говорится в распоряжении.

Как сообщалось, в июне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения остаются на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца (то есть до конца текущей недели) должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Оценщиком долей в ООО определено "Б1 - Консалт" (ранее Ernst & Young, EY). Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Подготовка отчета об аудите осуществляется Минэнерго РФ. Министерством финансов проводится финансовый аудит, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит при необходимости с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Минэнерго может инициировать проведение также иного аудита с указанием на необходимость привлечения заинтересованных ФОИВ.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.