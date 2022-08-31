МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их роста более чем на 20%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа с 10:19 до 10:49 по Москве объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за роста их цены более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

На момент объявления дискретного аукциона повышение котировок ценных бумаг "Газпрома" составило 27,6% к закрытию предыдущего дня (до 260,27 рубля за штуку); в ходе торгов рост достигал 35,3% (до 275,96 рубля за штуку).

ПАО "Газпром" впервые в своей корпоративной истории может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие. При этом дивиденды за полугодие могут составить примерно столько же, сколько компания не выплатила по итогам работы в 2021 году, поскольку акционеры отказались принимать решение о распределении прибыли.

Совет директоров "Газпрома" во вторник принял решение о созыве внеочередного собрания по этому вопросу. Собрание пройдет 30 сентября в заочной форме. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен на 11 октября. Выплаты намечено завершить до 15 ноября. Совет рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие 51,03 рубля на акцию. В сумме это составит 1,208 трлн рублей.

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не приняли решение о выплате дивидендов по итогам работы в 2021 году (рекомендация совета директоров - 52,53 руб./акция). Параллельно было принято решение о единовременном увеличении для "Газпрома" в 2022 году налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа примерно на ту же величину, что планировалось направить на дивиденды - 1,244 трлн рублей. Это вызвало депрессию на российском фондовом рынке и резкое падение акций "Газпрома".

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.