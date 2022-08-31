Новгородский завод датской Espersen перешел под контроль гендиректора

Предприятие продолжает снабжать полуфабрикатами из морепродуктов бывшую сеть "Макдолалдс"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Созданный датской компанией Espersen завод по переработке морепродуктов в Великом Новгороде сменил владельца, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке из реестра, с 29 августа 2022 года 100% уставного капитала ООО "А. Эсперсен" принадлежат ООО "Эдельвейс 53". Совладельцем данной компании (60%) выступает Анна Иванова, которая в апреле 2022 года заняла пост генерального директора "А. Эсперсен", еще по 20% "Эдельвейса 53" принадлежат Ирине Морозовой и Дмитрию Сергееву.

Как в июле 2022 года сообщал пресс-центр правительства Новгородской области, завод Espersen в Новгороде продолжал работу и в том числе поставлял полуфабрикаты с морепродуктами в сеть фастфуда "Вкусно - и точка". Кроме того, руководство завода ведет переговоры о сбыте продукции в другие точки общественного питания и реализации ее через торговые сети.

Завод, единственный у Espersen в России, был запущен в 2014 году, он производил рыбные полуфабрикаты для российского "Макдоналдса".