Преемник McDonald's в России возобновит работу всей сети в сентябре

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сеть "Вкусно - и точка", которая прежде в России называлась McDonald's, но сменила собственника, планирует возобновить работу всех точек в сентябре, сообщил на пресс-конференции гендиректор сети Олег Пароев.

"Я бы хотел, чтобы они открылись как можно раньше. К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и с определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем. Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты", - сказал он.

Сейчас, по его словам, работают 142 ресторана, в том числе "первое предприятие под новым брендом, никогда не работавшее под брендом "Макдоналдс" (оно было открыто в Московской области).

"У нас очень большие планы по развитию - не только открытие всех наших предприятий, а их больше 850 по всей стране, но и открытие большого количества новых предприятий. Все вы, наверное, слышали, в течение четырех-пяти лет мы хотим дорастить количество наших предприятий как минимум до тысячи, и очень большое количество новых предприятий будет открыто в Москве", - сказал Пароев.

Корпорация McDonald's с 14 марта закрыла свои рестораны в России (это решение не затронуло точки франчайзи компании), а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Ее бизнес выкупил Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке).

ФАС одобрила сделку в начале июня. Ведомство тогда сообщило, что McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить свой бизнес обратно.

С 12 июня новый владелец сети стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно - и точка".

У McDonald's в России было 62 тысяч сотрудников. Новый владелец бизнеса обязался сохранить рабочие места и условия для сотрудников в течение минимум двух лет.

В новой сети будет работать не меньше сотрудников, чем в McDonald's, рассчитывает Пароев. До конца года компания планирует нанять около 3 тысяч новых сотрудников в Москве (их было 18 тысяч).