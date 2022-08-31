ЦБ рекомендовал банкам раскрывать информацию о дебетовых картах по специальному шаблону

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам раскрывать для клиентов всю информацию об условиях выпуска и обслуживания дебетовых платежных карт, включая комиссии, и разработал для этого специальный шаблон, говорится в сообщении регулятора.

"Это позволит гражданам в простом и понятном виде получать необходимые данные по карточным продуктам, сравнивать их и делать более осознанный выбор до заключения договора с кредитной организацией. В свою очередь банки смогут снизить риски неполного информирования клиентов", - сказано в сообщении.

Информация в шаблоне представлена в табличном виде. Помимо данных о тарифе карты и комиссиях, в таблице должны будут содержаться условия снятия и внесения наличных денег, переводов с карты на карту, а также информация о возможности овердрафта, установления расходных лимитов и условия страхования денежных средств.

Такие таблицы должны поддерживаться в актуальном состоянии и размещаться в местах обслуживания клиентов в офисах банков, на их сайтах, в мобильных приложениях, а также предоставляться клиентам при консультировании, подчеркивает ЦБ.