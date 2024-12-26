ЦБ расширит использование рекомендаций по информированию о тарифах по банковским картам

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует расширить использование рекомендаций по раскрытию информации об условиях и тарифах для банковских карт, а также распространить эти рекомендации на другие платежные продукты, говорится в Основных направлениях развития национальной платежной системы до 2027 года.

В августе 2022 года Банк России рекомендовал банкам раскрывать для клиентов всю информацию об условиях выпуска и обслуживания дебетовых платежных карт, включая комиссии, и разработал для этого специальный шаблон.

"Большая часть банков использует стандартную форму при информировании клиентов об условиях обслуживания расчетных карт, остальные банки - в целом придерживаются стандартной формы, но используют собственные формы раскрытия информации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В 2025 году Банк России планирует провести опрос потребителей платежных услуг о качестве консультирования по тарифам и условиям платежных продуктов (услуг) на этапе продажи, а также при их изменении со стороны обслуживающих банков. Результаты опроса будут учтены Банком России при формировании рекомендаций для банков по раскрытию потребителям информации о платежных продуктах и услугах.

В настоящее время идет работа над законопроектом, предусматривающим наделение Банка России правом определять требования к составу, порядку и срокам раскрытия банками вышеуказанной информации, в том числе в местах оказания услуг, а также на официальном сайте банка. Планируемые изменения сейчас находятся в стадии обсуждения.