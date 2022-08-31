Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов за счет ралли "Газпрома"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы выросли на торгах среды вслед за ралли бумаг "Газпрома" (+24,9%) на новостях о планируемых высоких дивидендах за первое полугодие, индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов впервые с конца июня.

Внешние фондовые площадки при этом подавали негативные сигналы, также упала нефть (цена Brent опустилась ниже $97 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 4,1% до 2400,08 пункта (максимум сессии - 2423,12 пункта), индекс РТС вырос на 3,8%, до 1258,45 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" повысились в пределах 3,4%.

Доллар подорожал на 3 копейки до 59,97 рубля.

По итогам августа индексы МосБиржи и РТС выросли на 8,4-11,4%, доллар подешевел на 1,65 рубля.

Акции "Газпрома" подорожали до 254,9 рубля, максимум сделок составил 275,96 рубля (+35,3%). Из-за роста цен бумаг более чем на 20% "Московская биржа" проводила утром дискретный аукцион по акциям "Газпрома".

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам одобрить выплату за первое полугодие дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (общий объем выплат составит 1,208 трлн рублей) и объявил о созыве внеочередного собрания по этому вопросу 30 сентября в заочной форме. Отсечку реестра акционеров под выплаты дивидендов рекомендовано установить 11 октября.

"Газпром" за 8 месяцев 2022 года увеличил экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 60%. Компания готова к очередному предусмотренному контрактом с CNPC наращиванию поставок газа в КНР, в том числе благодаря запуску в текущем году Ковыктинского месторождения в Иркутской области, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Кроме того, "Газпром" начинает проектирование газопровода в Китай с российского Дальнего Востока.

По словам Миллера, выручка "Газпрома" в 2022 году будет существенно выше, чем в 2021 году. Как сообщалось, в 2021 году выручка компании по МСФО составила 10,241 трлн рублей.

Подорожали в среду также акции "ММК" (+3,4%), "Газпром нефти" (+3,3%), "АЛРОСА" (+3,2%), Сбербанка (+3,2% и +3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,1%), "Норникеля" (+3,1%), ВТБ (+2,9%), "Роснефти" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,7%), "НЛМК" (+1,5%), "Северстали" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги АФК "Система" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Яндекса" (-0,9%), UC Rusal (-0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, среда на рынке акций стала "Днем Газпрома" после рекомендаций совета директоров по дивидендам. Исходя из цен на закрытие вторника, доходность бумаг "Газпрома" составила около 25%, что для рынка в его текущем состоянии почти фантастический уровень. Новости простимулировали к росту не только сами акции газового монополиста, но и другие "голубые фишки".

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, с большой долей вероятности, промежуточные дивиденды "Газпрома" будут утверждены, поскольку рекордные выручка и чистая прибыль за полугодие, а также низкая долговая нагрузка позволяют "Газпрому" поделиться прибылью с акционерами и нивелировать негатив, связанный с отказом от выплат дивидендов за 2021 год. При этом "Газпром" сообщил, что планирует в дальнейшем придерживаться существующей дивидендной политики, то есть направлять на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО.

Тенденция к росту акций "Газпрома" может сохраниться до ВОСА, ближайшим ориентиром выступает "круглый" уровень 300 руб. за акцию, то есть возврат к значениям, от которых акции упали в конце июня на новости, что дивидендов за 2021 год не будет.

В целом, с учетом инфляции и ожидаемых дивидендов за весь 2022 год (75 руб. на акцию), аналитики банка повысили целевой фундаментальный ориентир по бумагам "Газпрома" с 260 руб. до 367 руб. за акцию. При этом в случае позитивного решения 30 сентября акции "Газпрома" могут спекулятивно расти и пытаться обновить исторический максимум (397 руб. за штуку), но в уверенное закрепление выше этого уровня пока не верится, так как следует закладывать риски по поставкам концерна в 2023 году.

Новость по "Газпрому" возвращает привлекательность всего рынка акций РФ и способна усилить спрос на бумаги, и в первую очередь нефтегазового сектора. Компании сектора также смогут вернуться к практике выплаты хороших дивидендов. Например, "ЛУКОЙЛ", который отложил решение о выплате дивидендов за 2021 год до конца текущего года. По подсчетам, за 2021 год НК могла бы выплатить 531 руб. на акцию, а с учетом результатов I полугодия - более 1000 руб. на акцию, что дает доходность, схожую с "Газпромом" - порядка 24%. Также "Роснефть" может выплатить порядка 56 руб. на акцию, что дает 15% доходности по текущим ценам, отмечают эксперты Промсвязьбанка.

По словам аналитика УК "Первая" Антона Тарасова, падающая нефть оказалась не помехой для российского рынка акций в среду благодаря ралли "Газпрома". Лидерами роста выступили бумаги компаний энергетических и минеральных ресурсов, финансов и потребительских товаров длительного пользования. В случае восстановления нефтяных котировок возможен еще один импульс для тестирования отметки 2400 пунктов индексом МосБиржи в ближайшее время. Ориентир по индексу МосБиржи - 2350-2410 пунктов, по индексу РТС - 1200-1270 пунктов.

Настроения на мировых площадках в среду оставались подавленными. Европа закрывается в "минусе" из-за того, что инфляция в еврозоне достигла нового рекордного максимума. Ситуацию усугубляет прогноз Goldman Sachs о повышении ставки ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре. В США спрос на акции также сдержанный перед сентябрьскими торгами - этот период исторически является одним из самых сложных месяцев на фондовых площадках. Нефть подешевела, поскольку инвесторы обеспокоены возможным сокращением спроса на энергоресурсы на фоне замедления роста глобальной экономики, отмечает Тарасов.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,03%), снижается Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 1-1,4%), в США динамика смешанная (индексы изменились на 0,1-0,2%).

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,9% в июле и обновила максимум с начала ведения расчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 9%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного отыграли дневное падение, Brent отскочила от локального минимума в районе $95,4 за баррель. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 2,6%, до $96,77 за баррель (-5,5% во вторник), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $91,14 за баррель (-5,5% накануне). Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты просели на 0,8%, до $97,07 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 0,95-1,9 млн баррелей, запасов бензина - на 1-1,3 млн баррелей.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ФСК ЕЭС" (+8,7%), ПАО "СПБ Биржа" (+7,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,6%), "Белона" (+6,4%), "ТГК-1" (+5,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-14%), "префы" "ОМЗ" (-5,6%), бумаги ПАО "Лензолото" (-4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (-4%), "Соллерса" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг рекорда с конца июня и составил 102,14 млрд рублей (из них 61,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,47 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").