ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские страховые компании с 11 сентября 2022 года будут учитывать цены аналогов запчастей в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта в рамках ОСАГО, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, сообщает Банк России.

Такие изменения единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт, которую используют страховщики ОСАГО и Российского союза автостраховщиков (РСА), зарегистрировал Минюст России.

Этот подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев.

"Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти", - говорится в сообщении ЦБ.

Комментируя новый порядок, исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев напомнил, что часть автопроизводителей на сегодняшний день ушла с российского рынка, что сделало оригинальные детали для произведенных ими автомобилей или вообще не доступными в России, или неоправданно дорогими. "Между тем существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества", - отметил он.

При формировании цены в справочниках средней стоимости запчастей сейчас учитываются цены как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти. При этом ситуация с ценами на запчасти автопроизводителей из недружественных стран существенно и необоснованно взвинтила средние цены в справочниках. А если оригинальных запчастей нет на рынке и продавцам "неоригинала" не на что ориентироваться, то цены на аналоги показывают очень высокую волатильность, пояснили в РСА.

Подход ЦБ, по его словам, позволит "рассчитывать стоимость ремонта именно по тем ценам на запчасти, которые фактически есть на рынке, и если по какой-то позиции есть только "неоригинал", то учитываются только его цены". "В этих условиях ремонт автомобиля в рамках ОСАГО обеспечивается качественными запчастями, которые фактически есть на рынке, их можно взять по адекватной цене и выполнить ремонт. Это защитит рынок от необоснованного роста цен на запасные части и позволит сдержать рост стоимости полисов ОСАГО", - объяснил Уфимцев.