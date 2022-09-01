Погрузка на сети РЖД в августе снизилась на 5%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5%, до 103,6 млн тонн, сообщила компания.

"Продолжаем сокращать отставание от показателей прошлого года. Если в июне оно составляло -6,5%, в июле -5,5%, то в прошедшем месяце уже -5%", - говорится в сообщении.

Грузооборот за август 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% и составил 220,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 0,4% и составил 275,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2022 года, по оперативным данным, составила 820,5 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-август 2022 г. железными дорогами было погружено: каменного угля - 232,2 млн тонн (-5,7% к январю-августу 2021 г.); кокса - 6,9 млн тонн (-9,9%); нефти и нефтепродуктов - 142,7 млн тонн (+0,1%); руды железной и марганцевой - 77,4 млн тонн (-3,9%); черных металлов - 45,5 млн тонн (+0,6%); лома черных металлов - 8,7 млн тонн (-19,6%); химических и минеральных удобрений - 40,7 млн тонн (-5,9%); цемента - 17,2 млн тонн (-4%); лесных грузов - 22,7 млн тонн (-21,4%); зерна - 14 млн тонн (-10,2%); строительных грузов - 88,6 млн тонн (+3,2%); руды цветной и серного сырья - 12,4 млн тонн (-6,8%); химикатов и соды - 15,4 млн тонн (-4,4%); промышленного сырья и формовочных материалов - 21,5 млн тонн (-8,3%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 74,6 млн тонн (+2,9%).

Грузооборот за январь-август 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1 трлн 753,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,2%, до 2 трлн 197,5 млрд т-км.