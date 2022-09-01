Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Погрузка на сети РЖД в августе снизилась на 5%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5%, до 103,6 млн тонн, сообщила компания.

"Продолжаем сокращать отставание от показателей прошлого года. Если в июне оно составляло -6,5%, в июле -5,5%, то в прошедшем месяце уже -5%", - говорится в сообщении.

Грузооборот за август 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% и составил 220,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 0,4% и составил 275,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2022 года, по оперативным данным, составила 820,5 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-август 2022 г. железными дорогами было погружено: каменного угля - 232,2 млн тонн (-5,7% к январю-августу 2021 г.); кокса - 6,9 млн тонн (-9,9%); нефти и нефтепродуктов - 142,7 млн тонн (+0,1%); руды железной и марганцевой - 77,4 млн тонн (-3,9%); черных металлов - 45,5 млн тонн (+0,6%); лома черных металлов - 8,7 млн тонн (-19,6%); химических и минеральных удобрений - 40,7 млн тонн (-5,9%); цемента - 17,2 млн тонн (-4%); лесных грузов - 22,7 млн тонн (-21,4%); зерна - 14 млн тонн (-10,2%); строительных грузов - 88,6 млн тонн (+3,2%); руды цветной и серного сырья - 12,4 млн тонн (-6,8%); химикатов и соды - 15,4 млн тонн (-4,4%); промышленного сырья и формовочных материалов - 21,5 млн тонн (-8,3%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 74,6 млн тонн (+2,9%).

Грузооборот за январь-август 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% и составил 1 трлн 753,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,2%, до 2 трлн 197,5 млрд т-км.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Газпроме" объяснили, что климатическая стратегия РФ строится на природном газе

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ за семь месяцев в 1,1%

ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

ЦБ предписал учитывать цены аналогов запчастей для оценки стоимости ремонта в ОСАГО

VK выкупила 58% от облигаций выпуска на $400 млн, которые учитываются в НРД

VK выкупила 58% от облигаций выпуска на $400 млн, которые учитываются в НРД

Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о сокращении ВВП в I полугодии на 0,4%

Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин "Северного потока"

Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин "Северного потока"

РФ может потратить на поддержку спроса на автомобили 72 млрд руб. за трехлетку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });