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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 5,8%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года погрузка на сети ОАО "РЖД", по предварительным данным, снизилась на 5,8% к сентябрю прошлого года, сообщает телеграм-канал компании.

За 9 месяцев было погружено почти 921 млн тонн грузов, что на 3,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Количество отправленных пассажиров возросло в январе-сентябре 2022 г. на 8,5%, в т.ч. в дальнем следовании на 15,5%, в пригородном сообщении - на 7,8%.

Предварительные итоги погрузки и перевозки пассажиров были озвучены на прошедшем селекторном совещании по случаю 19-летия основания ОАО "РЖД".

По итогам 2022 года РЖД ожидает сокращения погрузки на 5%.

По итогам 2021 года погрузка РЖД увеличилась на 3,2%, до 1 млрд 282,9 млн тонн.

РЖД
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