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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

ЦБ РФ предложил расширить полномочия временной администрации банков

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает разрешить временной администрации лишенных лицензии банков проводить расчеты с кредиторами первой очереди, продавать их малоценное имущество, а также списывать или уничтожать неликвидное имущество.

Соответствующие поправки Банк России направил в Минфин для согласования предложения по изменениям в законодательство, рассказал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердили в пресс-службе регулятора.

Эти изменения позволят ускорить процедуру ликвидации банков и сократить расходы на ее проведение.

ЦБ предлагает наделить временную администрацию по управлению кредитной организацией после отзыва лицензии следующими полномочиями:

- осуществление расчетов с кредиторами первой очереди кредитной организации;

- реализация малоценного имущества кредитной организации (стоимостью менее 100 тыс. рублей), а также высоколиквидных ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации и имеющих устойчивые рыночные котировки;

- передача в аренду заинтересованным лицам имущества (филиальной сети) кредитной организации;

- списание и уничтожение неликвидного имущества кредитной организации.

Сейчас эти мероприятия проводятся после признания кредитной организации банкротом в рамках конкурсного производства.

С октября 2021 года функции временной администрации в случае отзыва лицензии банков, привлекавших во вклады средства физлиц, выполняет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В частности, АСВ реализует полномочия исполнительных органов банков, проводит анализ их финансового состояния, обеспечивает сохранность имущества и документации, принимает требования кредиторов, проводит инвентаризацию и предпродажную подготовку имущества, осуществляет выявление, возврат и взыскание активов и иного имущества банка.

ЦБ РФ Минфин
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