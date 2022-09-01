Президент РАН ждет снижение зависимости РФ от импорта инкубационных яиц на 50% к 2025 году

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия к 2025 году снизит зависимость от импортных инкубационных яиц на 50% в том числе благодаря созданию в Сергиевом Посаде селекционно-генетического центра "Смена", заявил студентам президент РАН Александр Сергеев.

"В ряде направлений у нас имеет место почти 100%-ная зависимость от импорта, и одно из них - это инкубационные яйца и однодневные цыплята. 99% оплодотворенных куриных яиц завозятся из-за рубежа", - сказал он.

По его словам, в Сергиевом Посаде будет производиться около 26 млн инкубационных яиц в год, "и к 2025 году мы на 50% избавимся от этой очень сложной зависимости". Раньше такие яйца возили из США и Великобритании, сейчас Россия ищет возможности импортировать их из стран Латинской Америки, добавил Сергеев.

Планируется, что селекционный центр в Сергиевом Посаде будет введен в эксплуатацию весной 2023 года. Правительство выделило на него 4,5 млрд рублей, строительство началось в июня 2022 года. В нем будет пять научно-производственных площадок с птичниками и инкубаторием. Помимо производства инкубационных яиц, здесь будут вестись научные работы. После ввода в промышленную эксплуатацию племенной завод будет ежегодно производить до 1,3 млн суточных цыплят прародительских форм и 23 млн голов родительских форм.