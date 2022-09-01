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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Глава ФРБ Кливленда призвала к повышению ставки ФРС выше 4% к началу 2023 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции, полагает президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она высказала это мнение на мероприятии, организованном Торговой палатой Дейтона.

Она убеждена, что ФРС не приступит к снижению ставок в 2023 году.

"Размер подъема ставки на каждом отдельном заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и ее пик будет зависеть от прогноза инфляции", - добавила она.

Резкое падение американского ВВП не входит в основной сценарий Местер, несмотря на существующие риски экономической рецессии. По ее мнению, сильный рынок труда не предполагает наступления экономического спада, хотя безработица может подняться выше 4% к концу 2023 года в случае снижения экономической активности.

Тем не менее спад в экономике не остановит ФРС в ее политике по борьбе с инфляцией, утверждает Местер. "Даже если экономика войдет в рецессию, мы должны снизить инфляцию", - заявила она.

По ее прогнозу, инфляция в США замедлится до 5-6% в этом году (в июле темпы повышения потребительских цен составили 8,5% в годовом выражении) и продолжит этот тренд в следующие два года, пока не достигнет целевых 2%, установленных регулятором. Однако это произойдет только в том случае, если ФРС продолжит повышать ставки.

Местер считается одним из главных "ястребов" среди представителей руководства Федрезерва в вопросе борьбы с высокой инфляцией. В этом году она является голосующим членом в FOMC, который определяет диапазон ключевой ставки.

FOMC на июльском заседании поднял ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд, до 2,25-2,5%. Ранее в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что очередной подъем ставки на 75 б.п. будет рассматриваться на заседании, которое пройдет 20-21 сентября.

ФРС США Лоретта Местер ФРБ Кливленда Джером Пауэлл
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