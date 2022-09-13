Аналитики ждут повышения ставки ФРС на 75 б.п. и выше после данных об инфляции в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Опубликованные во вторник данные об инфляции сняли все сомнения в том, что Федеральная резервная система США повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов на следующей неделе, пишет MarketWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 8,3% в годовом исчислении, в июле годовая инфляция составила 8,5%. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 8%, опрошенные Trading Economics - 8,1%.

"Чиновники Федрезерва ясно дали понять, что не будут замедлять темпы повышения ставок, пока не увидят убедительных доказательств того, что базовое инфляционное давление ослабевает, - заявил главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон. - Эти данные означают, что вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе исчезла".

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты ожидали повышения на 6,1% и 0,3% соответственно. В июле подъем составлял 5,9% за год и 0,3% за месяц.

"Неожиданное ускорение роста базового индекса гарантирует третье подряд увеличение на 75 б.п. в следующую среду", - полагает главный экономист по США в MFR Inc. Джош Шапиро. Вероятно, это сделает заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания более "ястребиными", добавил он.

Более того, вероятность подъема стоимости кредитования на ближайшем заседании ФРС сразу на 100 б.п. оценивается рынком примерно в 20%, исходя из котировок фьючерсов на размер ставки.

"Это выглядит чересчур", - отметил Шепердсон.

До публикации статданных большинство экономистов предполагали, что ФРС замедлит темпы повышения ставок в ноябре до 50 б.п. Однако сейчас, исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, инвесторы ожидают более значительного шага - на 75 б.п.

Ранее представители ФРС говорили о том, что хотят увидеть инфляцию ниже отметки 3% по итогам нескольких месяцев прежде, чем смягчить свой "ястребиный" настрой.

"На данный момент мы даже отдаленно не приблизились к этому", - сказал Роберто Перли из Piper Sandler.