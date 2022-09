Трейдеры ждут повышения ставок ЕЦБ минимум на 75 б.п. к концу октября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Трейдеры закладывают в цены вероятность более высоких темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка ввиду более острой необходимости взять под контроль рекордную инфляцию в Европе, сообщает Bloomberg.

Участники рынка в своих прогнозах не исключают вероятность повышения ставок ЕЦБ на 125 базисных пунктов (б.п.) к концу октября, показывают деривативы, привязанные к датам заседаний регулятора. Это подразумевает подъем ставок на 50 и 75 б.п. в течение двух следующих заседаний. Ставка по депозитам, как ожидается, может достичь 2,25% в следующем году, что станет максимумом с 2008 года.

При этом повышение ставки на 75 б.п. к концу октября уже полностью заложено в их прогнозы.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, показали предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Инфляция ускорилась по сравнению с 8,9% в июле и обновила максимум с начала ведения расчетов.

Инвесторы с большей готовностью закладывают в цены масштабные повышения ставок в начале цикла ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Все больше представителей руководства регулятора, которые пока все же остаются в меньшинстве, выражают готовность следовать примеру Федеральной резервной системы США и повышать ставки на 75 б.п. в ходе каждого заседания.

После выхода данных по инфляции аналитики ряда крупнейших банков Уолл-стрит, включая Goldman Sachs Group Inc., Bank of America and JPMorgan Chase & Co., опубликовали прогнозы повышения процентных ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании сразу на 75 б.п. Экономисты Morgan Stanley также пересмотрели прогноз в отношении темпов повышения ставок, подняв его до 75 б.п. с 50 б.п.

Кроме того, член правления ЕЦБ и председатель Бундесбанка Йоахим Нагель заявил Bloomberg 31 августа, что европейскому ЦБ необходимо действовать решительно на предстоящем заседании.

В июле ЕЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.