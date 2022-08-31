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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Goldman Sachs прогнозирует повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк поднимет процентные ставки на сентябрьском заседании на 75 базисных пунктов, прогнозирует главный экономист по Европе банка Goldman Sachs Свен Яри Стен.

В своем прогнозе он сослался на свежие данные по августовской инфляции в еврозоне, которая побила рекорд за все время ведения подсчетов. Потребительские цены в валютном блоке в августе выросли на 9,1% в годовом выражении после повышения на 8,9% в июле, показали предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Кроме того, недавние "ястребиные" комментарии представителей руководства ЕЦБ на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле также указывают на вероятность резкого повышения ставок, считает Стен. Даже ряд самых осторожных руководителей, включая главу Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, подчеркнули необходимость "значительных" действий, что сигнализирует о поддержке повышения ставок на 50 базисных пунктов.

Goldman Sachs прогнозирует, что на октябрьском заседании ЕЦБ поднимет ставки на 50 б.п. и что к концу года ставка по кредитам будет составлять 1,75% годовых.

В июле ЕЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

Goldman Sachs ЕЦБ Свен Яри Стен Евросоюз-
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