ЦБ расширит тарифный коридор страхования ответственности при перевозке пассажиров

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России снизит минимальную ставку тарифа для договоров обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) на 10-25% для разных видов транспорта, изменения вступят в силу с 12 сентября.

Такие изменения в указание Банка России зарегистрированы Минюстом, сообщили в ЦБ.

В соответствии с указанием расширяется тарифный коридор по ОСГОП.

"Минимальная ставка базового тарифа на 10-25% в зависимости от вида транспорта и типа перевозок. Например, нижняя граница тарифного коридора по перевозкам на регулярных автобусных рейсах опустится на 15%, а на троллейбусных, трамвайных и железнодорожных маршрутах - на 25%. Верхняя граница коридора поднимется на 25% для всех видов транспорта", - сообщает регулятор.

В результате страховщики смогут еще больше снижать тарифы для безопасных и ответственных перевозчиков и повышать для аварийных. Такой подход к ценообразованию будет мотивировать перевозчиков повышать уровень безопасности, прокомментировали в ЦБ

По данным ЦБ, в 2021 году страховщики собрали почти 1,8 млрд рублей премий по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, что на 18,7% меньше, чем в 2020 году.

Выплаты по ОСГОП за 2021 год составили 706,3 млн рублей, увеличившись на 1,8%. За 2021 год страховщикам было заявлено 3,35 тысячи страховых случаев (сокращение на 62,1% по сравнению с 2020 годом). Количество урегулированных случаев (с учетом отказов) составило 3,27 тысячи. Уровень выплат по итогам 2021 года сложился в размере 38,8%, тогда как годом ранее он составлял 31%.