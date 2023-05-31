Рассмотрение поправок о введении требования ОСГОП для такси перенесли на две недели

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы решил перенести с 1 на 14 июня рассмотрение законопроекта о введении обязательного страхования ответственности водителей легкового такси за жизнь пассажира, сообщил "Интерфаксу" источник.

Думский комитет по финансовому рынку предложил ввести обязательное страхование ответственности перевозчиков (ОСГОП) легкового такси на уровне 2 млн рублей с сентября 2024 года.

Законопроект, который распространяет действие федерального закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков на различных видах транспорта (за исключением такси) на перевозки легковым такси, 31 мая рассматривался в комитете повторно.

24 мая документ уже обсуждался думским комитетом по финрынку и был рекомендован для рассмотрения во втором чтении.

"Единственная новая поправка, которая была утверждена комитетом в среду, была связана с переносом сроков вступления в силу этих изменений, она принималась с учетом представленной Минтрансом позиции", - пояснил "Интерфаксу" один из участников обсуждения проекта документа на заседании комитета.

По его словам, если ранее предполагалось, что закон вступит в силу через год после его принятия (примерно июль 2024 года), то теперь сроки перенесены на сентябрь 2024 года. Законопроект считается "спутником" к принятому базовому закону о такси, который вступает в силу с сентября 2023 года (федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ). Предполагается, что после его вступления в силу жизнь и здоровье пассажиров легкового такси будет обеспечена защитой не в пределах 500 тысяч рублей, а в пределах лимита в ОСГОП - 2 млн рублей.

"Страховщики считают решение о переносе сроков вступления законопроекта о страховании ответственности перевозчиков такси перед пассажирами компромиссным, поскольку в обсуждениях предлагался и срок вступления - сентябрь 2025 года", - сказал "Интерфаксу" после заседания думского комитета президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

В ходе заседания глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что тема распространения лимитов защиты по рискам жизни и здоровью пассажиров такси обсуждается уже 5 лет, времени на подготовку отрасли было предоставлено достаточно, речь идет о защите 55 млн пассажиров легкового такси во время поездок.

Комментируя компромиссное решение депутатов, Уфимцев отметил, что "страховое сообщество с ним согласилось". При этом он добавил, что в пользу переноса сроков вступления в силу документа, обязывающего страховать ответственность перед пассажирами перевозчиков легковым такси, "оппоненты приводили два основных аргумента". Один связан с трудностями подготовки перевозчиков такси к вступлению в силу основного закона в сентябре этого года, второй опирается на предположение об увеличении финансовой нагрузки на перевозчиков.

"Предварительные расчеты страховщиков показывают, что это не так, - подчеркнул Уфимцев. - Для перевозчика легкового такси средняя стоимость годовой страховки в рамках ОСГОП может оказаться сопоставимой со стоимостью одной поездки из центра Москвы до аэропорта "Домодедово", в диапазоне 3-5 тысяч рублей. Для дисциплинированного водителя такси цена полиса может оказаться еще ниже".

По словам Уфимцева, перевозчику легкового такси потребуется после вступления закона в силу приобретать два полиса - ОСАГО и ОСГОП. Первый защищает риски жизни и здоровья третьих лиц, в том числе водителя, чья машина пострадала по вине таксиста и людей, находящихся в этой машине, а также пешеходов. Полис ОСГОП для такси защищает именно риски жизни и здоровья пассажиров самого такси и риски повреждения багажа по этому закону.

При этом, предполагает Уфимцев, при наличии полиса ОСГОП для таксистов страховщики ОСАГО смогут рассмотреть возможность снижения стоимости полиса ОСАГО, но пересчет коснется "только риска вреда жизни и здоровью пострадавших, то есть части тарифа".

"Если говорить о дополнительной финансовой нагрузке в пересчете на одну поездку легкового такси (с учетом добавившихся затрат на ОСГОП и снижения расходов на ОСАГО), она окажется менее 1 рубля", - предположил Уфимцев.

"Мы считаем логичным, что с принятием закона пассажир маршрутки, который сегодня застрахован по закону об ОСГОП на 2 млн рублей, пересев на такси, был бы также застрахован на эту сумму, а не на 500 тыс. рублей в рамках действующего лимита в ОСАГО", - пояснил он.

Закон об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков действует в России с 2013 года, он предусматривает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров, компенсацию расходов на погребение и возмещение ущерба за утрату багажа. Закон не распространяется на перевозки пассажиров легковым такси.

До сих пор выплаты пассажирам такси производились по закону об ОСАГО (где нет разделения на пассажиров и участников движения - ИФ). По полису ОСАГО лимит ответственности страховщика за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП установлен на уровне 500 тысяч рублей. Такое положение дел создает неравенство в обеспечении страховой защиты для пассажиров на различных видах пассажирского транспорта.