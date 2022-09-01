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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Калифорния продлила работу последней АЭС в штате на пять лет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание штата Калифорния в четверг проголосовало за то, чтобы оставить последнюю АЭС штата - Diablo Canyon - в рабочем состоянии до 2030 года. Одобренный законопроект предусматривает предоставление кредита в размере $1,4 млрд на эти цели.

Это позволит уменьшить ожидаемый дефицит электроэнергии на фоне стремлений Калифорнии к декарбонизациии и наращиванию генерации из возобновляемых источников энергии, пишет The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе жителей штата призвали к сократить потребление электричества, чтобы избежать веерных отключений на фоне сильной жары. В частности, калифорнийцев просили не заряжать электромобили вечером, когда спрос на электроэнергию высок, а генерация солнечных электростанций снижается.

На прошлой неделе калифорнийские законодатели утвердили правила, запрещающие продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году. Это действие в будущем также может усилить нагрузку на энергосистему из-за увеличения числа электромобилей.

Diablo Canyon мощностью 2250 мегаватт обеспечивает примерно 8% электроэнергии, производимой в Калифорнии. В 2016 году власти Калифорнии приняли решение о прекращении работы реакторов атомной электростанции, оператором которой является PG&E Corp., в 2024 и 2025 годах.

Diablo Canyon Калифорния США PG&E Corp.
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