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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе
Шахтер во время работы в подземном урановом руднике
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на уран достигли максимумов с начала марта благодаря росту оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на ядерное топливо в условиях энергетического кризиса в Европе.

Стоимость урана с середины августа поднялась на 7%, превысив отметку в $50 за фунт, и многие участники рынка прогнозируют дальнейшее повышение цен, пишет газета Financial Times. Эксперты Bank of America ожидают, что уран подорожает до $70 за фунт в следующем году.

Не считая марта, когда многие сырьевые товары подскочили в цене из-за военной операции России на Украине, стоимость фьючерсов на уран в последний раз поднималась выше $50 за фунт более 10 лет назад, отмечает консалтинговая компания UxC.

Поддержку рынку оказывает увеличение спроса на уран в Европе, где усиливается энергетический кризис, а также сигналы изменения отношения к этому виду топлива в других регионах.

Так, в прошлом месяце Япония дала понять, что намерена ускорить возврат в строй ядерных реакторов и рассмотреть возможность строительства новых АЭС впервые после аварии на Фукусиме в 2011 году.

Власти Калифорнии в начале сентября решили продлить срок службы последней работающей АЭС еще на пять лет, в то время как Германия обсуждает возможность отсрочки закрытия АЭС на случай нехватки энергоресурсов предстоящей зимой.

"Германия и Калифорния были двумя юрисдикциями, наиболее негативно настроенными в мире к ядерной энергетике, а теперь они меняют мнение, - заявил директор подразделения ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии WMC Energy Пер Яндер. - Это немедленно скажется на рынке".

Эксперты отмечают, что рынок остается уязвимым к потенциальному сокращению поставок урана из России. На долю страны приходится 5% мировой добычи урана и порядка двух пятых глобальных мощностей по обогащению урана, свидетельствуют данные Berenberg.

"Исключение России из глобальной цепочки поставок топлива может стать источником дестабилизации рынка и ценовой волатильности", - предупреждают эксперты Berenberg.

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