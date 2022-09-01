Сеть "ВинЛаб" начала продажи через "Сбермаркет"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сеть супермаркетов "ВинЛаб", принадлежащая производителю алкоголя ПАО "Белуга групп", начинает продажи через сервис доставки "Сбермаркет", сообщили компании. На первом этапе клиентам доступен самовывоз из 200 магазинов сети (всего их около 1,2 тысячи, остальные точки будут подключены позже).

В "Сбермаркете" представлен ассортимент "ВинЛаб" из более чем 900 наименований в категориях алкогольных и безалкогольных напитков, а также снеков.

Гендиректор "ВинЛаба" Константин Прохоров через пресс-службу заявил, что компания видит большие перспективы в партнерстве со "Сбермаркетом". Он назвал электронную коммерцию одним из приоритетных направлений стратегии "Белуги" и добавил, что компания планирует дальше развивать собственную интернет-витрину и партнерские проекты.

По словам директора по развитию бизнеса "Сбермаркета" Сергея Катасонова, сервис самовывоза активно развивается и одним из драйверов роста "стала возможность забронировать и забрать самовывозом алкоголь наряду с продуктами и товарами для дома".

Ранее, в июле, "ВинЛаб" начала тестировать продажи через агрегатор Delivery Club. Ранее в этом году "ВинЛаб" начала сотрудничество с Wildberries и "Сбермегамаркетом". Кроме партнерских у сети есть собственная онлайн-витрина.

"Белуга" развивает онлайн-продажи по системе click & collect - самовывоза из магазинов (дистанционные продажи алкоголя в России запрещены).

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Среди ключевых брендов компании - водки Beluga, "Архангельская", "Беленькая" и др.