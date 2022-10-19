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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

"Белуга" продала международные права на флагманский бренд Beluga за $75 млн

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа "Белуга", один из крупнейших производителей алкоголя в России, продала международные права на свой флагманский бренд из-за трудностей в экспорте, сохранив интеллектуальные права на торговую марку в России.

"Сумма сделки составит не менее $75 млн, что значительно превышает расчет стоимости, выполненный независимыми оценщиками", - говорится в сообщении компании.

В группе рассчитывают, что сделка улучшит показатели ликвидности и позволит придерживаться принятой политики в области дивидендных выплат.

Бренд Beluga будет по-прежнему входить в продуктовый портфель группы и присутствовать на российском рынке.

По итогам 2021 года экспортные продажи водки Beluga составляли 4% от выручки ПАО "Белуга Групп", в натуральном выражении - 2% от отгрузок, таким образом, остановка продаж не окажет существенного влияния на общие результаты, отмечает компания.

В ближайшем будущем компания сконцентрируется на российском рынке для сохранения ведущих позиций по остальным направлениям.

"Компания продолжит развивать бренды-лидеры в ключевых категориях алкоголя, производить новинки, отвечающие вкусам потребителей, в том числе, создаваемые на замену уходящим из страны маркам, представлять продукцию зарубежных партнеров и заключать новые контракты, заниматься виноделием, совершенствовать и масштабировать собственную розничную сеть "ВинЛаб" и, таким образом, оставаться крупнейшим игроком на отечественном рынке алкоголя", - пообещала "Белуга".

Экспорт российской водки осложнили внешние факторы, что привело к сокращению объемов или разрыву сотрудничества с рядом стран, напомнили в компании. Среди причин нарушения экспорта: прямой запрет поставок на ведущие рынки суперпремиального алкоголя - США и ЕС, последовавшая за этим практически полная остановка работы с крупнейшими операторами Duty Free, повышенные пошлины в Великобритании, исключение водки Beluga из ассортимента крупнейших сетевых магазинов в Австралии, а также, в целом, отказ многих иностранных дистрибьюторов продлевать партнерство с российской маркой. Кроме того, на фоне санкций, введенных США и Евросоюзом, "Белуга" в исполнение европейского законодательства была вынуждена 9 июля остановить деятельность склада в Риге.

"Таким образом, в современных реалиях дальнейшая эффективная работа экспортного подразделения компании по поставкам российской водки на глобальные рынки стала невозможна", - говорится в сообщении.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".

Белуга Beluga Group Beluga ВинЛАБ Александр Мечетин
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