ЦБ попросил продлить право регулировать раскрытие банков и НФО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ попросил правительство продлить на 2023 год полномочия регулировать порядок и сдачи отчетности и раскрытия информации банками и некредитными финансовыми организациями.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале августа направила письмо с соответствующим предложением вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с текстом обращения.

Временное право регулировать порядок и объем раскрываемой поднадзорными субъектами информации ЦБ получил в марте это года, после введения широкомасштабных санкций против российского финансового сектора. Эти полномочия (регулируются "антикризисными" законами № 46-ФЗ и № 55-ФЗ) истекают 31 декабря 2022 года.

По мнению ЦБ, действующее регулирование позволяет оперативно реагировать на негативные изменения, в связи с чем полномочия Банка России целесообразно продлить на один год - до 31 декабря 2023 года включительно, указал собеседник агентства.

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" подтвердили, что регулятор выступает за продление полномочий.

"Мы хотим в нынешних условиях иметь большую гибкость, возвращая информацию в открытый доступ по мере стабилизации ситуации. В этом случае мы сможем самостоятельно принимать решение об объеме раскрываемой кредитными организациями и НФО информации", - указали в ЦБ.

Российские банки и другие финансовые организации - брокеры, страховщики, НПФ и др. - с конца февраля перестали публиковать актуальную информацию о своих бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах, а также годовую и промежуточную отчетность. Кроме того, на срок до конца 2022 года действует целый ряд изъятий из стандартных норм раскрытия, призванных минимизировать риски вторичных санкций для контрагентов подсанкционных структур: например, страховщики могут не публиковать информацию о банках - страховых агентах.

В начале августа в докладе для общественного обсуждения ЦБ предложил в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков.

"Без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами", - отмечал регулятор.

Банк России выступает за максимальную прозрачность и доступность информации, необходимой участникам рынка для принятия решений, справедливого ценообразования финансовых инструментов и эффективной работы финансового рынка в целом при минимизации санкционных рисков, говорилось в документе. ЦБ обещал выработать подходы к раскрытию финансовой отчетности и определить, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций, предусмотрев требование по их агрегации или исключение при публикации.

На первом этапе планировалось дать право всем финансовым организациям раскрывать финансовую отчетность при соблюдении требований к представлению информации, а на втором этапе - сделать это обязанностью. Сроки реализации этапов будут зависеть как от развития событий и возникновения дополнительных внешних рисков, так и от итогов обсуждения предложения с финансовыми организациями и их мнения о рисках раскрытия дополнительной информации.