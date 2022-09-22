Банки РФ с 2023 г. могут возобновить публикацию баланса, отчетов о прибыли и убытках

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки на первом этапе возобновления раскрытия информации могут начать публикацию балансов, отчетов о прибылях и убытках (profit&loss, P&L), а также о движении денежных средств и капитала, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Мы понимаем, что раскрытие очень важно, поэтому готовим банки к тому, чтобы начинать раскрывать информацию в обязательном порядке с нового года. Понятно, что в усеченном виде. Мы не рассчитываем, что мы все будем раскрывать, но базовую информацию (баланс, отчет о прибылях и убытках), какую-то информацию о том, чтобы рынок и клиенты понимали, что происходит в финансовом секторе, наверно, нужно", - сказал Данилов в Казани на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России. Он добавил, что также можно начать публиковать отчеты о движении денежных средств и капитала.

Он отметил, что ЦБ до конца 2022 года еще уточнит, какую информацию банкам лучше не раскрывать. В первую очередь речь идет об информации, создающей санкционные риски.

"Можно не раскрывать примечания и приложения какие-то, где есть расшифровки географические и валютные, но базовые вещи можно", - подчеркнул Данилов.

По его словам, также важно проработать вопрос, чтобы раскрываемая банками информация не несла потенциальных рисков для других лиц, в том числе их клиентов.

"В целом подход правильный. Лыжи мы должны вернуть, чтобы у вас все-таки было две лыжи. На одной ехать не очень хорошо, надо на двух, но надо, тем не менее, чтобы лыжи были хорошо смазаны, поэтому будем думать над тем, как эти лыжи смазать", - заявил глава департамента ЦБ.

Ранее ЦБ продлил на один квартал запрет для банков раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. Так, до 1 января 2023 года банки не будут публиковать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за четвёртый квартал и второе полугодие 2022 года, а также информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала (в том числе обо всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, о существенных изменениях данных инструментов).

Ограничение на раскрытие бухгалтерской (финансовой) банков отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется. Кроме того, еще квартал ЦБ не будет раскрывать на своем официальном сайте отчетность банков.

Банк России считает, что раскрытие банками отчетности и информации (за исключением структуры собственности, состава органов управления и перечней контролирующих лиц) можно будет ввести с 2023 года. Предполагается, что на первом этапе информация будет публиковаться в ограниченном объеме, при этом на ее основании клиенты и рынок смогут оценивать финансовое положение банков.