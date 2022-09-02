Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов пятницы просели на 0,1-0,3% из-за подешевевших бумаг "ЛУКОЙЛа после их ралли накануне, однако цены большинства blue chips выросли на фоне коррекции нефти вверх.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2442,36 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1275,71 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 60,36 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%, накануне бумаги выстрелили более чем на 10%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), "НЛМК" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), ВТБ (+1%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Северстали" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,4% "префы"), UC Rusal (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), акции "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный. Азиатские рынки снижаются, но масштабы падения уже не столь большие. Нефть пытается ликвидировать потери предыдущего дня, однако для российского сектора нефти и газа могут возникнуть осложнения, если министры финансов G7 договорятся о реализации ценовых ограничений для российских поставок. Доллар на Forex немного отступает, что может стать поводом для его ослабления против рубля, хотя в течение дня могут появиться подробности очередной разработки бюджетного правила.

Аналитики BCS Global Markets не ожидают в пятницу серьезных движений на российском рынке акций. Возможно, инвесторы захотят зафиксировать заработанную ранее прибыль, но индекс МосБиржи уже находится в растущем тренде, поэтому это будет лишь передышкой. Нефть, ключевой актив для российского рынка, остается волатильной – в пятницу министры финансов стран G7 обсудят возможность установления предельной цены на российскую нефть. Однако ответ России однозначный – Москва прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен.

В США накануне впервые за 5 дней выросли индексы акций Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,3%), но просел Nasdaq (-0,3%), зафиксировав самый длительный спад с февраля, вслед за котировками акций производителей чипов, сообщает MarketWatch.

Давление на рынок оказывают ожидания, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

Инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в августе, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК. Как ожидается, безработица осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $94,07 за баррель (+1,9% и -3,4% в четверг), октябрьская цена WTI - $88,29 за баррель (+1,9% и -3,3% накануне).

Между тем, цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют изложить и одобрить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.