Решетников сообщил о продлении программы параллельного импорта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия продлевает применение механизма параллельного импорта товаров, срок действия которого истекает в конце 2022 года, в пакете других антикризисных мер, сообщил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совещании о задачах и мерах поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе.

По его словам, на прошлой неделе у председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассматривались предложения по продлению антикризисных мер.

"На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно регуляторные, связанные с упрощением грузопотока и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защиты интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств. Второе большое направление было - это поддержка импорта. Здесь продлены и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать", - сказал глава Минэкономразвития.

В пресс-службе Минпромторга РФ, курирующего тему параллельного импорта, не стали комментировать перспективы продления механизма. Вместе с тем, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в конце июля говорил, что применение параллельного импорта будет завершаться по мере замещения отдельных групп иностранных товаров аналогами.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

К середине августа в РФ по параллельному импорту было ввезено продукции почти на $6,5 млрд, до конца года объем ввоза в рамках этого механизма может составить порядка $16 млрд, сообщал Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе.