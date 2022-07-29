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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минсельхоз РФ не увидел необходимости в параллельном импорте продовольствия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не видит необходимости в параллельном импорте продуктов питания, продукцию ушедших компаний могут заместить отечественные производители, считает глава ведомства Дмитрий Патрушев.

"Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует, в первую очередь, интересам отечественного бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию. Для потребителей же основная номенклатура товаров практически не изменится, а в ряде случаев даже станет шире", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском дне поля в Калининградской области в пятницу.

Он напомнил, что смысл этого инструмента в том, чтобы обеспечить страну импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами. "Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов. Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия - за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий, - сказал он. - В данном случае организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров. Сейчас российские потребители могут выбирать продукцию из широкого ассортимента, в том числе благодаря локализированным иностранным производствам, которые продолжают работать в России.

"Отмечу, что случаи ухода зарубежных компаний, во-первых, носят единичный характер, а во-вторых, открывают новые перспективы для отечественных брендов, которые точно ни в чем не уступают, - уверен глава Минсельхоза. - Наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары".

По его словам, это, в частности, наглядно показывает опыт развития отрасли с 2014 года, когда после введения продэмбарго российские производители быстро заняли образовавшиеся ниши, нарастили объемы и смогли предложить продукцию высокого качества.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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