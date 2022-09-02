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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

"Росгеология" впервые получила в I полугодии прибыль по МСФО

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Росгеология" в первом полугодии получила 519,7 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 1,984 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает госхолдинг.

Отмечается, что "Росгеология" впервые получила чистую прибыль в первом полугодии, на которое из-за сезонного характера геологоразведочных работ традиционно приходится меньший объем выручки и основной объем закупок и расходов на производство.

Консолидированная операционная прибыль АО "Росгео" за отчетный период составила 2,553 млрд рублей против операционного убытка в размере 1,498 млрд рублей годом ранее.

"Положительный финансовый результат первого полугодия и большой объем свободных средств на счетах - это результат системных действий по реализации стратегии "Росгеологии" на протяжении последних трех лет, в том числе по развитию партнерских проектов и увеличению доли коммерческих контрактов на геологоразведку, в первую очередь по твердым полезным ископаемым", - приводятся в релизе слова генерального директора, председателя правления компании Сергея Горькова.

Промежуточную консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам "Росгео" публикует впервые.

В 2021 год3 госхолдинг получил рекордную за четыре года чистую прибыль по МСФО - 545,7 млн рублей, что на 7,4% выше показателя 2020 года.

Росгеология Сергей Горьков
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