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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Росгеология" в I полугодии получила 3 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Росгеология" в первом полугодии получила 2,996 млрд рублей чистого убытка по МСФО (показатель "прибыль/убыток, приходящийся на акционеров материнской компании" - ИФ) против прибыли 587 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает госхолдинг.

При этом консолидированная выручка АО "Росгео" за отчетный период выросла в 1,4 раза, до 11,27 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 30%, до 113 млн рублей.

Операционный убыток составил 2,99 млрд рублей против операционной прибыли в размере 2,55 млрд рублей годом ранее. В первом полугодии 2022 года операционная прибыль была обеспечена, главным образом, за счет доходов от выбытия дочерних организаций (5,6 млрд рублей).

Компания обращает внимание на сезонность своей деятельности: на первое полугодие традиционно приходится меньший объем выручки и основной массив закупок и расходов на производство.

По итогам 2022 года госхолдинг "Росгеология" получил 559 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,4% выше показателя 2021 года.

Росгеология
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