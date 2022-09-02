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Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Холдинг Аква" (производитель минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17") решил вопрос с замещением европейских расходных материалов, обеспечено бесперебойное производство. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Святослав Вильк.

"Сейчас сложно обеспечить бесперебойность производственного цикла, но нам удается находить решения, в том числе в части альтернативных поставщиков оборудования, сырья и расходных материалов", - сказал он.

Среди проблемных материалов Вильк назвал алюминиевый колпак и цветную этикетку, для которых сырье закупалось российскими производителями за рубежом.

"Но мы решаем подобные задачи, формируем необходимый запас материалов, работаем с поставщиками, которые способны обеспечить полный цикл производства за счет российского сырья, либо с теми, у которых налажены поставки из дружественных стран", - отметил гендиректор.

По его словам, отечественные производители способны составить достойную конкуренцию зарубежным коллегам: "К примеру, российская стретч-пленка, которую мы сейчас используем, не уступает по качеству немецкой".

Вильк подчеркнул, что сейчас обеспечивается бесперебойность производственного процесса и поставок на рынок, компания готова наращивать выпуск минводы.

"Мы также работаем над тем, чтобы не допустить резкого скачка цен", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Холдинг Аква" в 2021 году увеличил объемы производства на 54% по сравнению с показателем 2020 года – до почти 100 млн бутылок.

ООО "Холдинг Аква" – совместная компания ООО "Аква инвест" (доля в котором принадлежит АФК "Система") и АО "Кавминкурортресурсы" (крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, контролируется государством).

"Холдинг Аква" – предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды, в том числе наиболее популярных на российском рынке марок "Ессентуков" - "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17".

Холдинг Аква Ессентуки
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