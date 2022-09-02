"ЛУКОЙЛ" продлил прием заявок на выкуп евробондов до 9 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" будет принимать заявки на выкуп евробондов от зарегистрированных участников до 9 сентября, сообщила компания.

Ранее в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп еврооблигаций было установлено 2 сентября.

В новом сообщении "ЛУКОЙЛа" говорится, что регистрация держателей долговых бумаг, желающих принять участие в предложении, будет закрыта после окончания рабочего дня 2 сентября, при этом подача заявок на выкуп бондов зарегистрированными участниками останется открытой до 9 сентября. Решение принято по запросам держателей евробондов, отмечает компания.

"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям евробондов пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг. Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщила тогда компания.

Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения. Речь идет о евробондах на $1,5 млрд со ставкой 4,563% и сроком погашения в 2023 году, на $1 млрд со ставкой 4,75% и сроком погашения в 2026 году, на $1,15 млрд со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2027 году, на $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2030 году и на $1,15 млрд со ставкой 3,6% и сроком погашения в 2031 году.

Предложение о выкупе компания объясняла, в частности, существенными регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании еврооблигаций.

Аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре отмечали, что "ЛУКОЙЛ" проводит выкуп только для бумаг, права на которые учитываются в зарубежных депозитариях. Поскольку перспектива сохранения структуры бумаг компании (как и евробондов всех российских эмитентов) в среднесрочной перспективе весьма туманна, российским держателям бондов в зарубежной инфраструктуре, возможно, имеет смысл рассмотреть вопрос об участии в buyback и покупке суверенных бумаг (выплаты по которым по документам, подтверждающим владение в НРД, стали реальностью), котирующихся по более низкой цене от номинала, отмечалось в обзоре.