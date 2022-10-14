Держатели всех выпусков евробондов "ЛУКОЙЛа" согласились на альтернативные выплаты

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" получил согласие держателей всех выпусков долларовых еврооблигаций компании на изменение механизма выплат, которое, в частности, предполагает возможность проведения прямых платежей отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют, следует из сообщения НК.

Компания в начале сентября предложила держателям всех пяти находящихся в обращении выпусков еврооблигаций согласовать корректировку условий их обслуживания.

Изменения предполагают, что "ЛУКОЙЛ" должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.

Еще одна опция, которая была предложена инвесторам для одобрения, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.

Также предложения компании включали упрощение процедуры погашения еврооблигаций и отказ от права требований по ним в связи с любыми фактическими или потенциальными нарушениями условий выпусков.

Ранее "ЛУКОЙЛ" сообщал, что предложения были одобрены держателями выпуска с погашением в 2030 году, голосования по четырем другим выпускам были перенесены на 13 октября из-за отсутствия кворума.

"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям этих же пяти выпусков суммарным номинальным объемом $6,3 млрд выкуп у них этих бумаг. Предложение о выкупе компания объясняла в частности существенными регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании еврооблигаций. При этом, как отмечали ряд аналитиков, компания проводила выкуп только тех бумаг, права на которые учитываются в зарубежных депозитариях.

Кроме того, в октябре компания начала сбор заявок на "замещающие" облигации, на них можно обменять еврооблигации "ЛУКОЙЛа", права на которые учитываются российскими депозитариями.

Президентский указ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях: они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.