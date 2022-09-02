Оператор tax free Global Blue вышел из бизнеса в России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарская Global Blue, один из крупнейших в мире операторов системы tax free, вышел из российского СП, передав долю партнеру.

Многочисленные санкции, введенные против РФ, а также ограничения, которые ввела сама Россия, как и риск дальнейших санкций могут существенно ограничить бизнес Global Blue в стране. В связи с этим 11 июля Global Blue продала свою долю (51%) в российском СП партнеру.

Сделка предусматривает опцион на выкуп доли в определенный срок, говорится в квартальном отчете компании.

О том, что Global Blue рассматривает возможность продажи доли в российском СП, компания сообщила в отчете за 2021-2022 фингод (завершился в марте). Продолжающийся конфликт между РФ и Украиной, санкции, введенные против РФ, привели к ограничению полетов в Россию из ряда стран, остановке работы международных платежных систем Visa и Mastercard, а также ограничению поставок в страну люксовых товаров. Это повлияло не только на доступность товаров в российских магазинах, но и на продажи резидентам РФ в магазинах в Европе, отмечала компания.

РФ была одной из немногих стран, где Global Blue работала не напрямую, а с местным партнером – бизнесменом Рубеном Варданяном, отмечал РБК.

В четверг Варданян, первый президент московской школы управления "Сколково" и бывший руководитель, владелец инвесткомпании "Тройка Диалог", сообщил о своем решении переехать в Нагорный Карабах и отказе от гражданства России.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Глобал Блю" в 2021 году составила 161,2 млн рублей, чистая прибыль – 66,8 млн рублей.