Объем торгов на всех рынках МосБиржи в августе увеличился на 1,9% год к году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объем торгов на всех рынках Московской биржи в августе 2022 года увеличился на 1,9% - до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи.

В августе по сравнению с июлем текущего года произошел рост объема торгов на 7,3%, с 75,721 трлн рублей.

Как отмечается в релизе биржи, лучшую динамику объема операций в августе по сравнению с июлем продемонстрировали рынок облигаций (рост на 35,9%), рынок драгоценных металлов (рост на 21,3%), валютный рынок (рост на 20,4%), рынок акций (рост на 15,5%) и денежный рынок (рост на 5,5%).

Объем торгов на фондовом рынке увеличился на 25,4% и составил 1,872 трлн рублей по сравнению с 1,493 трлн рублей в июле. В данных не учитываются однодневные облигации.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 15,5% - до 887 млрд рублей с 767,7 млрд рублей в июле. Среднедневной объем торгов составил 38,6 млрд рублей (36,6 млрд рублей в июле 2022 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 35,9% и составил 985,1 млрд рублей (725 млрд рублей в июле). Среднедневной объем торгов составил 42,8 млрд рублей по сравнению с 34,5 млрд рублей в июле.

В августе на фондовом рынке МосБиржи было размещено 57 облигационных займов на общую сумму 1,184 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 700,1 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке в августе снизился до 4,9 трлн рублей с 6,4 трлн рублей в июле, среднедневной также сократился - до 210,9 млрд рублей с 304,4 млрд рублей.

На валютном рынке объем торгов вырос в августе на 20,4% - до 20,9 трлн рублей. Торги инструментами спот - 8,4 трлн рублей, рост на 1,9%, своп и форвардов - 12,5 трлн рублей (рост на 37,2%). Среднедневной объем составил 906,9 млрд рублей по сравнению с 824,9 млрд рублей в июле.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 12,3 млрд рублей, на 21,3% выше, чем в июле (10,1 млрд рублей), в том числе объем торгов золотом - 11,9 млрд рублей (2,7 т), серебром - 0,4 млрд рублей (9,6 т).

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 5,5%, до 52,9 трлн рублей (50,2 трлн рублей в июле 2021 года), среднедневной объем операций составил 2,302 трлн рублей (2,39 трлн рублей в июле 2021 года).

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 8,9%, до 13,2 трлн рублей, с центральным контрагентом - на 5,4%, до 25 трлн рублей.