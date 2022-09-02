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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

"Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока"

"Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило неисправности и газопровод не будет работать без их устранения, сообщил "Газпром".

Такие же проблемы - утечки масла - также выявлены на трех других турбинах СП1. Устранить эти недостатки можно только на заводе в Канаде.

Вместе с тем председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что заводской ремонт турбин "Северного потока" невозможен из-за санкций: "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - констатирует "Газпром".

"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА N24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens", - пишет "Газпром".

"Газпром" в своем телеграм-канале опубликовал фото "одной из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая"".

Российская компания информирует: "Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями".

"Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия", - также сообщает "Газпром".

"Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху", - отмечается в сообщении.

Газпром
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