Что произошло за день: пятница, 2 сентября

Остановка "Северного потока", планы G7 по установлению потолка цен на нефть из РФ, уход Electrolux с российского рынка

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ. В заявлении G7 также говорится, что министры финансов стран "группы семи" призывают экспортирующие государства наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов. Страны подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках, но не намерены мешать покупке другими сторонами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".

- "Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока". На турбинах обнаружены утечки масла, устранить проблемы можно только на заводе в Канаде. Компания сообщила о предостережении Ростехнадзора, согласно которому неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

- В Минобороны РФ заявили о безуспешных попытках ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. По данным российских военных, украинская сторона потеряла за сутки "13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих". Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что за последние две недели российская армия взяла под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.

- Electrolux уйдет с российского рынка. Российский бизнес будет продан местному менеджменту.

- Сбербанк продал швейцарскую и казахскую дочерние компании. В Швейцарии мажоритарный пакет получила инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, миноритарием стал партнер и основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен Линч (организатор сделки). В Казахстане дочерний банк купил национальный управляющий холдинг "Байтерек".

- В России за сутки COVID-19 заболели 50 952 человека.

- Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка". В сделку вошли четыре производственные площадки в РФ, на которых работает 724 человека.

- Пять россиян пробились в третий круг US Open. Это Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.